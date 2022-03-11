غداً.. المنتخب العراقي يطلق أولى تدريباته على أرضية ملعب الشعب

شفق نيوز / أكد المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني، محمد عماد، أن وفد المنتخب سيتجمع مساء يوم الجمعة، في ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد.

وقال عماد، لوكالة شفق نيوز، إن "جميع أفراد وفد المنتخب الوطني، سيجتمعون بملعب الشعب الدولي ما بين الساعة السادسة والسابعة من مساء اليوم، لكن من دون إجراء وحدة تدريبية".

وأضاف أن "الهدف من التجمع هو ليكون اللقاء الأول والتعرف عن قرب بين للاعبين والجهازين الفني والإداري"، مبيناً أن "الجهاز الفني بقيادة عبد الغني شهد سيطرح عدداً من التوجيهات الخاصة للاعبين تخدم مشوارهم في المنتخب".

وأوضح عماد، أن "التدريبات الفعلية ستنطلق يوم غد السبت، في ملعب الشعب الدولي"، مؤكداً أن "عدد اللاعبين في تجمع اليوم سيكون 36 لاعباً، بغياب عشرة محترفين مازالوا مع أنديتهم".

وتضم قائمة المنتخب العراقي لكرة القدم، بالمجمل 46 لاعباً وهم كل من: فهد طالب - جلال حسن - دولفان مهدي - محمد حميد - محمد صالح - علي ياسين، لحراسة المرمى.

أحمد إبراهيم - علي فائز - مناف يونس - مصطفى ناظم - سعد ناطق - ميثم جبار - كرار عامر - عباس قاسم - رسلان حنون - ضرغام إسماعيل - حيدر أحمد - مصطفى محمد جبر - مهند جعاز - حسن رائد - حسين عمار، لخط الدفاع.

محمد علي عبود - أمجد عطوان - سعد عبد الأمير - أمير العماري - زيدان إقبال - حسين علي - بشار رسن - محمد قاسم - يوسف فوزي - محمد مزهر - شيركو كريم - حسين جبار - حسن داخل - حسن عبد الكريم - مراد محمد - أمير صباح - أحمد فرحان – علي حصني - جستن ميرام - إبراهيم بايش، لخط الوسط.

أيمن حسين - علاء عباس - وكاع رمضان - مهند عبد الرحيم - علي الحمادي، لخط الهجوم.