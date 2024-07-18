سيارة تقتحم مقهى في باريس وتخلف ضحايا

شفق نيوز/ قتل شخص وأصيب ستة آخرون بجروح في حادث اقتحام سيارة شرفة مقهى في شرق باريس (مساء الأربعاء).

وأفاد مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس"، فإن ثلاثة من الجرحى في حالة حرجة.

وقال المصدر، لـ"فرانس برس" إن الشرطة تتعامل مع ما حصل على أنه حادث سير في الوقت الحالي.

ووقع الحادث حوالي السابعة والنصف مساء قبل أقل من عشرة أيام من افتتاح الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية.

وفي البداية، لاذ سائق السيارة بالفرار ولكن ألقي القبض على راكب آخر كان معه، بحسب المصدر.

وأكد فحص أخضع له تعاطيه المخدرات والكحول، بحسب مصدر مطلع على التحقيق.

ولاحقاً قُبض على سائق السيارة مساءً وتم احتجازه، وفقًا لمكتب المدعي العام في باريس.

وانتشرت قوة كبيرة من الشرطة في الدائرة العشرين في باريس، حول شرفة مقهى "لو راموس" التي اقتحمتها السيارة، حسبما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس". وحضرت أربع سيارات إطفاء على الأقل إلى محيط المكان.