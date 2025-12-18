دون تبني.. داعش يصف هجوم "بوندي" في أستراليا بـ"المفخرة"

شفق نيوز- سيدني

وصف تنظيم داعش، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، مقتل 15 شخصًا خلال هجوم بالرصاص على احتفال بعيد يهودي على شاطئ بوندي في سيدني في أستراليا بأنه "مفخرة".

وحسب وكالة "روتيرز" فإن التنظيم لم يعلن صراحة مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع يوم الأحد الماضي، وأسفر عن مقتل 15 شخصًا.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أعلن الثلاثاء الماضي، أن الهجوم في سيدني يبدو أنه "مدفوع بأيديولوجية تنظيم داعش".

ويُعدّ الهجوم أسوأ حادث إطلاق نار جماعي تشهده أستراليا منذ نحو 30 عامًا، ويجري التحقيق فيه باعتباره "عملًا إرهابيًا" استهدف الجالية اليهودية.

ونفذ الهجوم رجل (50 عامًا) وابنه (24 عامًا)، وعرفت الشرطة الأب بأنه يدعى ساجد أكرم وقد قتلته بالرصاص. كما يرقد ابنه نفيد، في حالة حرجة بالمستشفى بعد إصابته أيضًا بالرصاص.

وذكرت الشرطة الأسترالية يوم الثلاثاء الماضي، أن الرجلين سافرا إلى الفلبين الشهر الماضي، وأن الغرض من الرحلة قيد التحقيق، وأعلنت الشرطة الفلبينية أنها تُجري تحقيقًا في الأمر.