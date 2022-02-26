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درجال يفتح النار على السعودية بشأن المدينة الرياضية: في كل مرة يبتكرون عذرا

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-26T10:56:21+0000
درجال يفتح النار على السعودية بشأن المدينة الرياضية: في كل مرة يبتكرون عذرا

شفق نيوز/ فند رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم السبت، حديثاً للصحفي السعودي احمد الكاموخ بشأن اعاقة تنفيذ المدينة السعودية الرياضية المهداة للعراق، مشيراً الى أن الجانب السعودي يتحجج بالاعذار.

وكان الكاموخ قال في تصريحات صحافية إن شركات عراقية تعمل على عرقلة بناء المدينة السعودية الرياضية المهداة الى العراق من قبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز كونها تريد تنفيذ المشروع بدلاً من الشركات الاجنبية.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، إن "كل ما قيل ويقال عار عن الصحة ولا توجد أي مصداقية ، مؤكداً ان "الجانب السعودي هو من يتواصل مع رجال أعمال في السعودية ولا توجد شركة عراقية تتدخل وتساوم أو تعرقل العمل". وأضاف، "إنني شخصيا عقدت عدة اجتماعات وذللت للجانب السعودي كل المعوقات وقلت إن الحكومة العراقية جاهزة لتسهيل كل الأمور التي يحتاجها الجانب السعودي لكن في كل مرة يتحججون بعذر".

وأشار درجال الى انه "اجتمع مع رئيس مجلس الادارة ماجد القصبي وقدم له كل التسهيلات وقلت لهم اذهبوا الى العراق واختاروا اي مكان لاقامة الملعب لكن دون جدوى بالرد، بعدها جلست مع وزير المالية السعودي واكد لي انه سيكلف لجنة لزيارة العراق من خلال لجنة يشكلها لكن كلها وعود لا صحة لها ولم تطبق على أرض الواقع".

وتابع "سبق وان أكدت لهم بان العراق غير محتاج وانه يمتلك المال لانشاء اكبر ملعب لكننا تقبلنا هدية الحكومة السعودية وثمنا جهود الاخوة السعوديين واهتمامهم والتي تعبر عن تقوية أواصر العلاقة بين البلدين".

وبين أن "الهدية معنوية وليس مادية"، مشيرا الى ان "الملعب مهم بالنسبة للعراقيين أكثر من أي منشئ آخر وأن بناءه سيعود بالذكر الطيب من الجمهور العراقي للاخوة السعوديين".

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