"بواجهة مركز تجميل".. اسايش اربيل تلقي القبض على متهمين قاما بابتزاز سيدات

شفق نيوز/ اعلنت مديرية آسايش أربيل يوم الجمعة، القبض على شخصين قاما بابتزاز سيدات تم تصويرهن في مركز للتجميل.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بعد الحصول على معلومات تشير بوجود حساب وهمي على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم (مركز تجميل سام) حيث قام صاحبا هذا الحساب بتصوير فيديوهات لمجموعة نساء في المركز وبعد ذلك قاما بتهديدهن بنشر صورهن مقابل حصولهم على الاموال".

وأضاف البيان؛ أنه "قواتنا استطاعت ان تكشف هوية المتهمين وهما (ا، ج، م) و (ه، ا، م) وبأمر من السيد قاضي تحقيق اسايش اربيل وبالتنسيق مع مديرية اسايش سوران تم إلقاء القبض عليهما".

وتابع أنه "بعد التحقيقات تبين أن المتهمين قاما بإنشاء حساب وهمي تحت اسم مركز تجميل مختلف وقاما بتسجيل الفيديوهات والصور للزبونات وقاما بتهديدهن مقابل المال".

ودعت المديرية المواطنين إلى الحذر من العلاقات في شبكات التواصل الاجتماعي وان لا يقوموا بمشاركة خصوصياتهم كي لا تسبب لهم مشاكل تهدد حياتهم.