باريس سان جيرمان يقيل توماس توخيل

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، بأن إدارة باريس سان جيرمان أقالت المدرب توماس توخيل من قيادة الفريق، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من النادي.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" فإن إدارة باريس سان جيرمان أقالت توخيل رغم الفوز 4/0 على ستراسبورغ في الدوري الفرنسي، ليقلص الفارق إلى نقطة مع ليون متصدر جدول الترتيب.

في حين وصفت صحيفة "بيلد" الألمانية قرار إقالة توخيل بالمفاجأة المدوية، خاصة أنه جاء في فترة استراحة رأس العام الميلادي، حيث ستتوقف مباريات الأندية الفرنسية نحو 3 أسابيع، كما جاء قبل 6 أشهر على نهاية العقد بين الطرفين.

ودخل توخيل البالغ من العمر 47 عاما في خلافات علنية مع إدارة باريس سان جيرمان تتعلق بسياسة الفريق في سوق الانتقالات الصيفي.

وقاد توخيل باريس سان جيرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، علما أن النادي الفرنسي سيلعب مع برشلونة الإسباني في دور الـ16 الموسم الحالي.

وتولى توخيل تدريب باريس سان جيرمان في يوليو 2018 وقاد الفريق في 127 مباراة، حقق خلالها الفوز 96 مرة، وتعادل 11، في حين خسر 20.

وعلى مستوى الألقاب قاد توخيل باريس سان جيرمان للقبين في الدوري الفرنسي، ولقب في كأس الدوري الفرنسي ولقب في كأس فرنسا، ولقبين في كأس السوبر الفرنسي.

ومن المتوقع أن يستقر باريس سان جيرمان على تعيين المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، أو الإيطالي ماسيماليانو آليغري لخلافة توخيل، في حين أكد موقع "RMC sport" أن بوكيتينو سيكون مدرب باريس سان جيرمان الجديد.