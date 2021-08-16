المنتخب العراقي يخوض وديتين مع ناديين تركيين استعداداً لتصفيات المونديال

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الاثنين، أن المنتخب العراقي سيخوض وديتين مع ناديين تركيين استعداداً لتصفيات مونديال قطر 2022.

وقال المنسق الاعلامي للهيئة يوسف فعل لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب الوطني لكرة القدم استقر حاليا في مدينة قيصري التركية"، موضحا أن "اللاعبين وباشراف الجهاز الفني سيبدأون تدريباتهم يوم غد تحت اشراف الهولندي ادفوكات".

واضاف، أن "المنتخب العراقي سيخوض مباراتين وديتين فقط مع ناديين، حيث لا يجوز خوض مباريات ودية مع المنتخبات الا بأيام فيفا دي وهي الأيام التي يحددها الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات الوطنية".

ووصل المنتخب العراقي لكرة القدم لمدينة قيصري التركية للدخول بمعسكر تدريبي تحضيراً للتصفيات الحاسمة المؤهلة الى مونديال 2022.