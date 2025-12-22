المنتخب العراقي يحافظ على مركزه العالمي في تصنيف الفيفا للشهر الجاري

شفق نيوز- بغداد

حافظ المنتخب العراقي لكرة القدم على مركزه الـ58 في قائمة التصنيف الشهري التي أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، يوم الاثنين، لشهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وبحسب بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم ورد لوكالة شفق نيوز فقد حافظ المنتخب الوطني على المركز 58 بمجموع 1436.94 نقطة، وفقاً للتصنيف.

وحافظ المنتخب العراقي على موقعه السابع على المستوى القاري، وجاء بعد منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر وأوزبكستان.

وكان المنتخب العراقي قد خاض الشهر الحالي أربع مباريات في بطولة كأس العرب الـ11 التي اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة بفوزين على البحرين 2-1، وعلى السودان 2-0، وخسر مباراتين أمام الجزائر 0-2، وأمام الأردن 0-1، وأنهى مشاركته في البطولة من الدور ربع النهائي.

وتأهل المنتخب العراقي إلى الملحق العالمي الذي سيخوضه أمام الفائز من مواجهة بوليفيا وسورينام نهاية شهر آذار/ مارس المقبل في الطريق لبلوغ مونديال 2026.