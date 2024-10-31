الشرطة يتمسك بالصدارة والحدود بالمركز الأخير بعد انتهاء الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تصدر فريق الشرطة باقي فرق دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة الخامسة، فيما تذيل نادي الحدود القائمة بالمركز العشرين.

وحصلت ثلاثة فرق على 11 نقطة بعد انتهاء الجولة الخامسة، لكن الشرطة تصدر الترتيب بفارق الأهداف، فيما حلّ فريق النفط ثانياً، وبالمركز الثالث جاء فريق نفط ميسان.

‏كما تقاسمت ثلاثة فرق تسع نقاط إلا أن الأهداف جعلت فريق زاخو بالمركز الرابع، والقوه الجوية بالمركز الخامس، والكهرباء سادساً.

كذلك أحرزت ثلاثة فرق ثمان نقاط وهي القاسم الذي حلّ بالمركز السابع بفارق الأهداف عن فريق نوروز الذي جاء بالمركز الثامن، ثم أربيل بالمركز التاسع.

وعلى نفس المنوال حازت ثلاثة فرق على سبع نقاط غير أن فارق الأهداف جعل الكرمة بالمركز العاشر، ثم الطلبة بالمركز 11، ليأتي بعده الزوراء بالمركز 12.

في حين حصل فريقان على ست نقاط، وبفارق الأهداف حلّ الميناء بالمركز 13، وتبعه فريق كربلاء بالمركز 14.

وبالمركز 15 جاء فريق دهوك بعد جمعه 5 نقاط، ‏يليه الكرخ بالمركز 16 وجمع أربع نقاط.

‏وحصل فريقان على ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف جاء النجف بالمركز 17، بينما حلّ نفط البصرة بالمركز 18، وجاء فريق ديالى بالمركز ما قبل الأخير 19 بنقطة واحدة، في حين تذيل فريق الحدود القائمة بالمركز الأخير من دون نقاط.