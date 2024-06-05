الذهب يفقد بريقه في بغداد ويستقر لدى أربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 476 الف دينار، وسعر الشراء 472 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 446 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 442 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب للمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 480 الف دينار و490 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 450 الفاً و460 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 550 الف دينار ،وعيار 22بيع 500 الف دينار ،وعيار 21 بيع 480 الف دينار ، وعيار 18 بيع 410 الف دينار