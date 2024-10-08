الخارجية الأمريكية: موافقة حزب الله على وقف إطلاق النار متأخرة وسببها تعرضه للضرب

شفق نيوز/ اعتبرت الخارجية الاميركية، يوم الثلاثاء، ان موافقة حزب الله على وقف إطلاق النار دون ربط ذلك بحرب غزة متأخرة وسببها تعرضه للضرب.

واضافت الخارجية : "نرغب في رؤية حل دبلوماسي للقتال في جنوب لبنان لكن نؤيد حق إسرائيل في ضرب بنية حزب الله.

ورأت أن "حزب الله لا يزال يرفض تطبيق القرار 1701 والانسحاب إلى ما وراء الليطاني".

وقالت: "موقفنا هو أن يتكمن اللبنانيون من كسر قبضة حزب الله على مقدرات بلدهم".

وختمت بالقول: "نجري نقاشات مع حلفائنا في المنطقة لبحث سبل التطبيق الكامل للقرار 1701".

وكان نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، قد وجه رسائل عدة إلى إسرائيل والداخل اللبناني، ملوحا بـ"خيار التفاوض".

وشدد قاسم على أن حزب الله يؤيد الحراك السياسي الذي يقوم به نبيه بري لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن حزب الله مستعد لمناقشة كل التفاصيل بعد وقف إطلاق النار.