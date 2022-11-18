الحلبوسي ورشيد يناقشان "القوانين المعلقة" واتفاق على إشراك رئاسة الجمهورية في التشريعات المهمة

شفق نيوز / بحث رئيسي الجمهورية والبرلمان، اليوم الجمعة، عددا من القوانين "المعلقة" واهمية وضع جدول زمني لاقرارها، فيما اتفقا على "حضور" رئيس الجمهورية "بعض النقاشات" بشأن التشريعات المهمة، وزيارات نيابية الى قصر الرئيس لعرض تصورات وأفكار بشأن القوانين

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الجمعة، في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي، وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية في البلاد والترحيب بتشكيل الحكومة وبرنامجها الخدمي ودعم كل ما من شأنه أن يحقق تطلعات العراقيين".

كما تمت، وفقا للبيان، "مناقشة عدد من القوانين المعلقة، وتأكيد أهمية وضع جدول زمني لإقرارها".

وفي هذا السياق، تم "البحث في النشاطات والنقاشات التي تجري في رئاسة الجمهورية والبرلمان بخصوص القوانين، وضرورة حضور رئيس الجمهورية في بعض النقاشات التي تجري بشأن التشريعات المهمة، وكذلك زيارة أعضاء البرلمان ورؤساء الكتل واللجان إلى رئاسة الجمهورية لعرض تصوراتهم وأفكارهم حول القوانين".

واتفق الجانبان على "أهمية عقد اجتماعات للرئاسات الثلاث بين فترة وأخرى لمناقشة المستجدات والتطورات واتخاذ الإجراءات بصددها".