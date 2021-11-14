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الاستخبارات تطيح بالمسؤول الإداري لولاية الأنبار لدى تنظم داعش

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-14T19:45:38+0000
الاستخبارات تطيح بالمسؤول الإداري لولاية الأنبار لدى تنظم داعش

شفق نيوز/ اعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية يوم الاحد، الاطاحة بأحد قيادات تنظيم داعش.

وذكر بيان للاستخبارات ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة احد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع وبالتعاون مع قوة من استخبارات ومكافحة ارهاب الرطبة نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن الاطاحة بالمسؤول الاداري  لما تسمى (ولاية الانبار ) والمكنى ( ابو سيف ) في قضاء الرطبة بالأنبار.

واضاف البيان؛ ان (ابو سيف) هو المسؤول عن نقل الأرزاق والمؤن والدعم اللوجستي لأوكار ومخابئ  عناصر داعش الارهابي في عمق الصحراء× لافتا الى أنه من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب.

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