الاتحاد العراقي يستعيد الجزء الأكبر من أمواله التي بذمة كوستاريكا ويرفض مباراة "الصلح"

شفق نيوز / كشف مصدر مقرب من اتحاد الكرة العراقي، اليوم الأربعاء، عن إعادة الاتحاد الكوستاريكي الجزء الأكبر من الأموال التي بذمته نتيجة رفضه إقامة مباراة ودية في البصرة قبل 3 أشهر، فيما رفض الاتحاد العراقي مباراة "صلح" بين المنتخبين.

وقال المصدر لموقع (كووورة) المتخصص بالأخبار الرياضية، إن "الاتحاد الكوستاريكي أعاد 350 ألف دولار، نتيجة عدم خوضه مباراة ودية أمام أسود الرافدين في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي في البصرة تجنباً لوصول القضية إلى محكمة المنازعات الرياضية".

وأضاف المصدر أن "الجانب الكوستاريكي طلب مباراة تعويضية مع المنتخب العراقي، كمبادرة صلح لإنهاء الخلافات السابقة، لكن الاتحاد العراقي رفض الطلب".

وكان رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، قد عقد قبل انطلاق مونديال قطر 2022، اجتماعًا مع نظيره الكوستاريكي بالدوحة، من أجل إعادة الأموال بالسرعة الممكنة.

وعلى صعيد آخر، علم كووورة أنه حتى اللحظة لم يتم الاستقرار على المنتخب الذي سيواجه أسود الرافدين ودياً في العاصمة بغداد، يوم 25 مارس/ آذار المقبل، بعد اعتذار الجانب التايلاندي.

وفتح الاتحاد العراقي قنوات الاتصال مع عدة منتخبات أوروبية وأفريقية، وسيتم الكشف عن هوية المنافس خلال الأيام القليلة المقبلة.