"ألله أراد لي لقاء ترامب".. ألينا حبة: كان علينا أن نركع ونصلي بعد الفرار من العراق

شفق نيوز/ سلط تقرير أمريكي، الضوء على حياة ألينا حبة، المحامية الأمريكية ذات الأصول العراقية الكلدانية، التي تشغل الآن منصب مستشارة للرئيس دونالد ترامب، وكيف تغيرت حياتها بعد أن التقت ترامب في ملعبه للغولف في بيدمينستر، نيوجيرسي، عام 2021.

وذكر تقرير لموقع "ذا ليست" الأمريكي، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن ألينا حبة شهدت ازدهارًا كبيرًا في مسيرتها المهنية في غضون أشهر من معرفتها بترامب، إذ كُلّفت برفع دعاوى قضائية علنية ضد شخصيات مثل وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، كما تولّت الدفاع عن ترامب في القضية المدنية التي رفعتها إي. جين كارول، التي اتهمت الرئيس بالاعتداء الجنسي.

وبينما تُنشر إنجازات حبة المهنية في جميع الأخبار، فإن حياتها الشخصية أكثر خصوصية، حيث ما يزال زوج ألينا حبة، جريج روبن، شخصية نادرة على منصات التواصل الاجتماعي، وتظهر في معظم المناسبات العامة منفردةً، مع ذلك، تحتوي حياة حبة الشخصية على تفاصيل مثيرة للاهتمام، بما في ذلك تاريخ عائلي مأساوي، وطلاق مفجع، وعائلة مختلطة جديدة.

عائلة حبة

ووفق التقرير، تُعرف ألينا حبّة بأنها فتاة أمريكية أصيلة، وجزء من هذه الهوية يكمن في ارتباط عائلتها بالحلم الأمريكي، خلال ثمانينيات القرن الماضي، غادر والدا ألينا حبة العراق إلى الولايات المتحدة هربًا من الاضطهاد.

ولأنهما من الكلدان الكاثوليك، كان الزوجان ينتميان إلى أقلية دينية لم تكن دائمًا موضع ترحيب في وطنهما الأم. وفي حديثها عن هذه الحقيقة في " نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية" ، كشفت حبة: "أنا ابنة أبوين مهاجرين من الجيل الأول. وُلد والداي ونشئا في بغداد في ظل نظام صدام حسين. اضطر والداي إلى الفرار، كان عليهما البدء من جديد. وقد جاءا - ليس عبر حدود مفتوحة - إلى هذا البلد".

بحسب حبة، عانت هي وعائلتها من الفقر عند وصولهم إلى الولايات المتحدة، وكما زعمت المحامية في الخطاب نفسه: "لم يكن لدينا مال كان منزلي الأول عند ولادتي يقع قبالة مطعم ماكدونالدز، وكان والدي يأخذ ما أمكنه من مال ويشتري علبة كوكاكولا وعلبة فول سوداني كل يوم لنتمكن من العيش".

على الرغم من أن النقاد اعتبروا حكاية ألينا حبة الطفولية غريبة وربما غير دقيقة، إلا أن هناك أمرًا واحدًا واضحًا؛ تُعجب المحامية بوالديها لقدرتهما على بدء حياة جديدة في بلد جديد. وقالت: "إن مشاهدة والدي ودعم أمي له علمتني قيم الأسرة وأخلاقيات العمل".

"متدينة للغاية"

انتقل والدا ألينا حبة إلى نصف الكرة الأرضية ليتمكنا من ممارسة شعائرهما الكاثوليكية الكلدانية، ولعل هذا هو السبب الذي يجعل حبة تعتبر نفسها امرأة متدينة للغاية، وكما ذكرت في خطابها في "نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية"، لعبت الكاثوليكية دورًا رئيسيًا في تربيتها، وفقاً للتقرير الأمريكي.

وتتذكر المحامية طفولتها قائلةً: "كان والدي يحرص على ذهابنا إلى الكنيسة كل يوم أحد، لم يكن يُسمح لنا بالتذمر أو العبث، لم يكن لدينا أجهزة آيباد، وكان علينا أن نركع ونصلّي"، ويبدو أن هذا الشعور الديني سيرافق حبة حتى بلوغها، كما يشير التقرير.

في هذه الأيام، ما تزال المحامية تعتبر الدين جزءًا لا يتجزأ من أنشطتها اليومية، وترى الكاثوليكية ركنًا أساسيًا في نجاحها المهني، في إحدى المناسبات، أخبرت الجمهور أن "الله أراد لها أن تلتقي بترامب"، خلال جولة "ريواكن أمريكا" في تولاري، كاليفورنيا، وصفت حبة أول لقاء لها مع الرئيس، تذكرت حبة: "جاء وقال: لديّ الكثير من القضايا"، مردفة: "أنا امرأة متدينة، وهذه هي مشيئة الله لي".

حياتها الأسرية

في سبتمبر/أيلول 2011، تزوجت حبة من زوجها الأول، ماثيو آيت، وشرع الاثنان في بناء إمبراطورية قانونية معًا، وبصفتهما زميلين في كلية الحقوق بجامعة وايدنر، بدا أن الزوجين يمتلكان كل ما يلزم لبناء مسيرة مهنية ناجحة، وفق تقرير "ذا ليست" الأمريكي.

في عام 2015، رُزق الزوجان بابنة اسمها كلوي، وبعد عامين تقريبًا، رُزقا بابن اسمه لوك، من منظور خارجي، بدا كل شيء بين حبة وإيت مثاليًا، ومع ذلك، في الخفاء واجه الثنائي صعوبة في التوافق، عندما بلغ طفلا ألينا حبة، كلوي ولوك، 4 و2 سنوات على التوالي، أدركت المحامية أن زواجها بحاجة إلى إنهاء، وفي عام 2019، رفعت حبة وإيت دعوى طلاق، وتقرر أن يتشاركا حضانة طفليهما.

وبعد سنة، تزوجت المحامية من جريج روبن، مؤسس شركة سنتربارك وخريج كلية هارفارد للأعمال، في حفل زفاف رائع عام 2020، إذ تُظهر صور الحفل المنشورة على صفحة روبن على موقع Medium أن الزوجين لم يترددا في الاحتفال بزواجهما بأناقة، بينما ارتدت حبة فستانًا أبيض دانتيلًا بقصة حورية البحر في الحفل، بدا روبن أنيقًا للغاية في بدلة رسمية.

من نواحٍ عديدة، يُعتبر زواج ألينا حبة وجريج روبن زواجًا عصريًا، وفق تقرير :ذا ليست" لكلٍّ منهما أهدافه المهنية الخاصة، ويعتنق كلٌّ منهما ديانةً مختلفة، حيث تُعرّف روبن نفسها بأنها يهودية، بينما تُحافظ حبة على هويتها الكاثوليكية. ويرعيان معًا عائلةً مختلطة تضمّ طفلي حبة من زواجها السابق، بالإضافة إلى ابن روبن، باركر، من علاقة سابقة.

علاقتها بترامب

ونبه التقرير، إلى أن ألينا حبة قد تكون محامية ترامب، لكن علاقتهما تتجاوز قاعة المحكمة، في الواقع، يُقال إن حبة والرئيس صديقان، وقد تجلى ذلك جليًا في احتفال حبة بعيد ميلادها الأربعين، عندما حضر ترامب حفلها - الذي صادف أن أقيم في نادي الغولف الخاص به في مار-أ-لاغو. كما حضرت زوجته ميلانيا ترامب الحفل، إلى جانب العديد من أفراد عائلة ترامب الآخرين.

يبدو أن حبة تعرفت على ترامب بعد انضمامها إلى نادي الغولف الخاص به في بيدمينستر، نيو جيرسي. وكما صرحت لشبكة بلومبرغ نيوز، فإن أجواء النادي غير الرسمية ساعدتها على التواصل مع العديد من أفراد عائلة ترامب. قالت حبة: "أنت ترى الرئيس في النادي بانتظام عددنا محدود أرى ميلانيا، وأرى إيفانكا عندما تكون هناك إنه أمر طبيعي إنه مجتمع صغير جدًا".

أصدقاء آخرون

دونالد ترامب ليس الصديق الوحيد لألينا حبة الشهيرة، فهي وفق تقرير "ذا ليست" الأمريكي، معروفة أيضًا بقضاء الوقت مع نجمة برنامج "ربات بيوت نيوجيرسي الحقيقيات" سيغي فليكر.

يُقال إن الامرأتين تربطهما علاقة وطيدة - جزئيًا بسبب آرائهما السياسية المشتركة، ففي عام 2024 أوضحت فليكر هذا الأمر بوضوح تام من خلال مشاركة صورة لهما على إنستغرام في تعليقها، أشادت بدور حبة في فريق ترامب.

وألينا حبة، مقربة من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، في حفل تنصيب باتيل، هنأت حبة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الجديد بأطيب العبارات، وقالت وفقًا لمقطع فيديو نُشر على منصة إكس: "كاش أخي. نقول دائمًا إننا أخوة. لقد مررنا بالكثير معًا".