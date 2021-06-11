قتلت زوجته وابنته بغارة للتحالف الدولي.. قصة عراقي من مواجهة الموت الى "الغفران"

شفق نيوز/ كان باسم رازو، يجلس في شقته في مدينة اربيل في اقليم كوردستان، ينتظر زيارة من حفيدته ميادة ابنة الثلاثة أعوام التي أصبحت بمثابة حياته كلها.

زوجته كان اسمها ميادة ايضا، وكان يتشاركان معا احتساء "قهوة ماكسويل هاوس" عندما كانا معا في الولايات المتحدة خلال الثمانينيات. لكن زوجته وابنتهما طوقا (21 سنة)، قتلتا بغارة جوية لقوات التحالف على منزل العائلة في مدينة الموصل العام 2015، خلال الحرب ضد تنظيم داعش.

وكان باسم رازو نائما الى جانب زوجته عندما وقعت الغارة، لكنه نجا من الموت وأصيب بجروح بليغة. كما أن شقيقه وابنه قتلا في الغارة الثانية على المبنى. أما يحيى، ابن باسم رازو، وهو والدة الطفلة ميادة، فكان قد فر الى اربيل في بداية سقوط الموصل بأيدي داعش.

ورصدت "مجلة نيويورك تايمز" في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز؛ قصة باسم رازو في تقرير استقصائي في العام 2017، خلص إلى أن المئات من المدنيين قتلوا في غارات لقوات التحالف، ولم يتم الاعتراف بهم ابدا من جانب الولايات المتحدة التي أشرفت على مهمات محاربة داعش، من قواعدها في قطر.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية، فان واشنطن لم تعتذر علانية أبدا على التعامل بخطأ مع منزل باسم رازو على انه موقع لتفخيخ السيارات تابع لداعش. لكن في العام الماضي، اعترفت الحكومة الهولندية، وهي عضو في التحالف الدولي، بأن أحد طياريها نفذ الغارة على منزل باسم رازو، ومنحته تعويضا بقيمة مليون دولار.

واشارت الى انه من الطبيعي اذا كان باسم رازو يشعر بالمرارة إزاء الهجوم الذي قتل زوجته وابنته واصابه بجروح بليغة. لكن بدلا من ذلك، فانه الان يدعو الى التعاطف والتسامح، ويعمل مع مجموعة "وورلد ان كونفرزيشن" لربط طلاب جامعات أربيل والموصل والنجف، مع طلاب في الولايات المتحدة من خلال حوارات اونلاين.

وبرغم أن باسم رازو ليس مستعدا بعد للاتقاء بالطيار الهولندي الذي نفذ الغارة، ويعاني الآن نفسيا من دوره في هذه المأساة، إلا أن باسم رازو ارسل إليه رسالة عبر الصحيفة الأميركية يقول فيها "قل له انه كان ينفذ الاوامر. انه جندي. كان هذا واجبه، لكنه لو كان يعلم أن هناك عائلات في الداخل، انا واثق انه ما كان لينفذ الغارة، لكنه لم يكن يعلم. لهذا، قل له انني أسامحه".

وقال باسم رازو (61 سنة) خلال مقابلة معه في اربيل، ان "بعض الناس يقولون إن العفو هو عمل الجبناء"، لكنه كمسلم، هو يؤمن بأن قدر المرء محدد قبل مولده. واضاف مشيرا الى نجاته من الموت، "ليس لدي تفسير آخر بخلاف انه عمل مقرر من الله. ربما كان هذا قدري، لانني بعد ذلك بدأت أدعو الى التسامح والتعاطف".

وأشارت الصحيفة الأميركية؛ إلى أن بعض ذلك بدأ من خلال صداقة أقامها في العام 2013 مع البروفيسور الأميركي سام ريتشاردز الذي كان يتحدث في لقاء حوار محلي عن الغزو الاميركي للعراق العام 2003 بعنوان "تجربة راديكالية في التعاطف". وفي هذا اللقاء، كان ريتشاردز وهو أستاذ علم الاجتماع في جامعة بين الاميركية، يسأل الامريكيين ماذا كانوا سيشعرون لو أن الولايات المتحدة تعرضت الى غزو واحتلال من الجيش الصيني؟.

ولم يكن باسم رازو يعرف ما معنى كلمة تعاطف فقرأ عنها، وارسل رسالة الكترونية الى ريتشاردز الذي طلب منه أن يتحدث عبر الفيديو مع 700 طالب في الجامعة وسأله الطلاب عن العراق وعنه وعن الاسلام، وشعر انه انشأ ارتباطا حقيقيا معهم.

لكنه انقطع عن التواصل بعد الغارة أثناء وجوده في الموصل. وبعدها بعام اتصل به الدكتور الجامعي وقال له "باسم، اريدك ان تعود الى صفي بعلم الاجتماع. أرجوك أن تفعل".

وفعليا، قام بما هو أكثر من ذلك، حيث سافر الى جامعة بنسلفانيا للتحدث الى الطلاب شخصيا، بعدما جمع له الطلاب تبرعات لتغطية تكاليف سفره من العراق. وبينما كان في الولايات المتحدة، التقى مسؤولين عسكريين و السناتور باتريك ليهي في محاولة لاقناعهم بضرورة أن يتحمل الجيش الأميركي المسؤولية عن الغارة. وحتى الان، لم يتحقق ذلك، لكن الجيش عرض علي باسم رازو تعويض تعزية بقيمة 15 ألف دولار، وهو مبلغ مالي لا يكفي حتى لاصلاح الأضرار التي لحقت بسيارته التي تضررت في الغارة. ورفض باسم رازو العرض المالي. وتلقى وعدا بالحصول على رسالة من محامي وزارة الدفاع بأن أفراد عائلته لا علاقة لهم بداعش، لكن هذه الرسالة لم تصل بتاتا. الا ان باسم رازو لم يتوقف عن محاولة التواصل واقامة الجسور التي تقسم بين الاميركيين والعراقيين.

لكنه برغم كل الجهود التي يبذلها لتعزيز التسامح والتعاطف، فإنه لم يغفر للجيش الاميركي بسبب موافقته على شن الغارة على منزله.

ترجمة: وكالة شفق نيوز