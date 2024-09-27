شباب العراق يواجهون الفلبين و يختتمون المرحلة الأولى للتصفيات الآسيوية الأحد

شفق نيوز/ يواجه منتخب الشباب العراقي نظيره منتخب الفلبين، اليوم الجمعة على ملعب بوريرام عند الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت بغداد، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات تصفيات كأس آسيا (دون 20 عاماً) التي تستضيفها تايلاند.

ويختتم منتخب شباب العراق مبارياته بملاقاة البلد المضيف تايلاند الأحد المقبل الموافق يوم 29 من شهر ايلول الحالي.

ووصل وفد منتخب شباب العراق الى تايلاند بوفد يضم 26 لاعبا، استعدادا للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للشباب المؤهلة إلى النهائيات القارية.

وحقق منتخب شباب العراق فوزاً كبيراً على منتخب بروناي، بنتيجة 15-0، ببداية مشواره الآسيوي في المباراة التي جرت على ملعب "بوريرام"، ضمن الجولة الأولى من منافسات تصفيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 20 عاماً، التي تستضيفها تايلاند.