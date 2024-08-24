رئيس مجلس كركوك يدعو الجبهة التركمانية والبارتي لتقديم أسماء مرشحيهم وإنهاء المقاطعة

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس محافظة كركوك محمد ابراهيم حافظ، يوم السبت، الجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكوردستاني الى تقديم أسماء مرشحيهم لشغل المناصب الإدارية وإنهاء المقاطعة.

وقال الحافظ في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة كركوك عقد جلسته الرسمية وجرى خلال مناقشة جملة مواضيع تخص عمل المجلس ومنها تشكيل لجنة لتعديل النظام الداخلي للمجلس ومناقشة آليات توزيع الدرجات الوظيفية بين الخريجين".

وأضاف أن "رئاسة المجلس سوف تدعو بكتاب رسمي وزيارة من قبل أعضاء المجلس ورئاستها الى الجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكوردستاني لغرض ترشيح أسماء ممثليهم لشغل المناصب الشاغرة ضمن الاتفاق السياسي بين الكتل".

وأكد أن "المجلس عازم على تقديم أفضل الخدمات وتنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات وكذلك توفير فرص عمل للخريجين وغيرهم من العاطلين عن العمل".