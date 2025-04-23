دوري نجوم العراق.. الكهرباء يصعق "صقور الجبال" بهدف نظيف

شفق نيوز/ ‏فاز فريق الكهرباء على ضيفه دهوك، مساء اليوم الأربعاء، في ختام منافسات الجولة 29 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب نادي الزوراء عند الساعة 7:30 مساءً، وانتهت لصالح الكهرباء بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق الكهرباء هدفه الوحيد في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب منتظر عادل.

وبهذه النتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة 35 بالمركز 14، وتجمد رصيد فريق دهوك عند النقطة 42 بالمركز السابع.

وقام فريق نادي الكهرباء بعمل ممر شرفي لفريق دهوك أبطال كأس الخليج للأندية، قبل انطلاق المباراة، وذلك اعتزازاً بالإنجاز الذي حققوه في بطولة كأس الخليج للأندية التي اختتمت منافساتها مؤخراً.