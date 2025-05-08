خاص.. مسؤولان سوريان يكشفان عن مستقبل الدواجن والأغنام بعد سقوط الأسد

شفق نيوز/ كشفت الحكومة السورية، يوم الخميس، عن أبرز المصاعب التي تواجه المزارعين، فيما يخص استيراد اللحوم والدواجن، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقال مدير المؤسسة العامة للدواجن، هاشم فاضل، لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد سقوط النظام السابق، تم السماح بدخول مادة الفروج (الفريش) بسبب ما كان يعانيه قطاع الدواجن من تدهور في تلك الفترة وبسبب عدم كفاية السوق".

وأضاف فاضل: "منذ قرابة الشهر، تم ايقاف الاستيراد بسبب التحسن الملحوظ في صناعة الدواجن واكتفاء السوق، حيث تم السماح باستيراد الأعلاف وانتهاء زمن الإتاوات من حواجز الفرقة الرابعة التي كان يديرها ماهر الأسد".

وأشار المسؤول السوري، إلى أن "انفتاح الأسواق بين المحافظات، شجع لعودة تلك الصناعة واستعادة زمام الأمور".

وعن لحوم الأغنام، أكد مدير مديرية الصحة والإنتاج الحيواني، عبد الحي اليوسف، للوكالة، عدم وجود أي استيراد للحوم الأغنام"، لافتاً إلى أن "هناك عمليات تصدير للأغنام والماعز إلى دول الخليج العربي والأدرن".