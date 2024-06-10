تلقوا تدريبات أممية.. 30 شاباً يؤسسون شبكة لمكافحة "آفة مستعصية" في العراق

شفق نيوز/ "عراق خالٍ من الفساد هو أمل جميع العراقيين"، بهذا الطموح تحدثت كوثر المحمدي؛ أملاً بالعيش في بلد مستقر حر وشفاف.

كوثر المحمدي، صحفية ورئيسة مؤسسة سقيا للإغاثة والتنمية، وهي من بين المشاركين الثلاثين الذين انضموا إلى ورش عمل التحقيقات الصحفية والإبلاغ التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفق تقرير للمنظمة الأممية، اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز.

وبعد انتهاء صراع داعش، عادت كوثر، وعائلتها إلى منزلها في الفلوجة، المدينة المحررة من داعش، قائلة: "كنا بحاجة إلى قدرات قوية لمواجهة الفساد وإعادة بناء مجتمعاتنا بشكل أفضل".

تعتقد كوثر أن الورشة قدمت مهارات و معرفة أساسية للصحفيين وأعضاء المجتمع المدني لمعالجة الفساد بشكل أفضل من خلال الصحافة الاستقصائية. "تتطلب مكافحة الفساد، خاصة في مجالات بناء السلام والتماسك الاجتماعي التي أعمل فيها، جهداً كبيراً. كانت الورشة مورداً رئيسياً لي وللمشاركين الآخرين."

وتتفق مع كوثر، أميرة علي من بغداد، وهي مشاركة أخرى تعمل كمدققة حقائق في منظمة "التقنية من أجل السلام"، تقول: "قدمت الورشة أساساً متيناً ووفرت لنا المعلومات اللازمة لممارسة الصحافة الاستقصائية.. الفساد آفة، وهو للأسف منتشر على نطاق واسع في مجتمعنا.. تلعب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني دوراً رئيسياً في معالجة الفساد من خلال الدعوة لمكافحة الفساد وتسريع عملية التغيير التحولية نحو خلق مجتمعات شفافة وعادلة".

‎إلى جانب كوثر وأميرة، حضر ممثلو المجتمع المدني والصحفيون خمس ورش عمل شاملة لبناء القدرات قدمتها مبادرات الأمم المتحدة الإنمائية لمكافحة الفساد والتحكيم، والتي تم تمويلها بسخاء من قبل الاتحاد الأوروبي. هدفت سلسلة الورش إلى دعم المشاركين في بناء المهارات والمعارف في مجال الصحافة الاستقصائية، حيث غطت هذه الورش مواضيع مختلفة حول مكافحة الفساد والصحافة الاستقصائية.

‎وبحسب كوثر، فإن الهدف من كل ذلك هو تحويل المجتمع من خلال الدعوة لمحاربة الفساد"، مردفة بالقول: "نريد أن يدرك الجميع ماهية الفساد، وكيف يضر بالمجتمع وكيفية مكافحته، باختصار، ما نطمح إليه هو عراق خالٍ من الفساد".

‎وتؤمن أميرة أيضاً، بأهمية العمل الجماعي لمكافحة الفساد. وتقول: "يجب على الجميع، بغض النظر عن انتمائهم او مكانهم، الوقوف ضد الفساد. بصفتي مدققة حقائق، أعتقد أنني أساهم في هذه القضية. لقد زودتني الورشة بمعلومات ومعارف جديدة، وهو أمر ضروري لكل من مهنتي ولواجبي كمواطنة عراقية تسعى إلى تعزيز مجتمع تتساوى فيه الفرص".

ووفق التقرير الأممي، أكمل المشاركون الآن سلسلة الورش وبدأوا العمل على بناء شبكة لمكافحة الفساد، وجاء المشاركون من جميع أنحاء العراق، ويمثلون مجتمعات وخلفيات متنوعة، ومثل كوثر وأميرة، فهم جميعاً متحمسون لأن يكونوا جزءاً من الحل لإنهاء آفة مستوطنة منذ عقود وهي آفة الفساد التي جعلت حكومة العراق القضاء عليه أولوية رئيسية.

ويواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم هذه الشريحة من خلال تقديم تدريب على بناء القدرات لبناء الشبكة، والتي يُنظر إليها على أنها المحرك الرئيسي للعديد من الصحفيين والمدافعين لتوحيد الجهود والتعلم من بعضهم البعض ودعم بعضهم البعض واتخاذ إجراءات مشتركة ضد الفساد.

‎ووفق التقرير، تهدف مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتحكيم ومكافحة الفساد إلى البناء على الجهود العراقية لمكافحة الفساد بطريقة مستدامة وخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية القطاع الخاص.

‎ودعمت المبادرة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، جهود العراق لتحسين الشفافية والمساءلة عبر مؤسسات الدولة بينما تعمل مع المؤسسات على مراجعة وإصلاح قوانين مكافحة الفساد من خلال تقديم الدعم الفني المتخصص.