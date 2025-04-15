بمشاركة 12 دولة.. انطلاق فعاليات "الاسبوع الزراعي" في بغداد (صور)

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات الأسبوع الزراعي لمعدات المكننة والإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية، على أرض معرض بغداد الدولي، بدورته الـ 16 وبرعاية رئيس الوزراء.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض سيستمر 6 أيام، وبمشاركة 12 دولة عربية وأجنبية، منها، إيران ومصر وتركيا والصين والأردن والسعودية والإمارات، إضافة إلى شركات القطاع الخاص ودوائر وشركات الوزارة، ومديريات الزراعة في المحافظات، فضلا عن مشاركة العتبات المقدسة في كربلاء".

واشار الخزاعي الى انه "سيتم عرض معدات المكننة والإنتاج الحيواني والنباتي والصناعات الغذائية والري المقنن"، منوها الى ان "المعرض يهدف إلى فتح آفاق التعاون مع مختلف دول العالم، من خلال الاطلاع على التقنيات في المجال الزراعي و إبرام مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية ومكافحة التصحر واستصلاح الأراضي، اضافة الى ايجاد خطط تهدف للارتقاء بمشاريع القطاع الخاص بغية دعم الاقتصاد الوطني".

من جانبه قال صاحب مشروع دواجن في محافظة السليمانية محمد كامل، أن "هذه المشاركة هي الأولى له في هذا المعرض"، مبينا، لوكالة شفق نيوز، ان "المعرض يعد فرصة جيدة للتعرف على السوق العراقية في المناطق الجنوبية، فضلا عن كونه وسيلة جيدة ايضا للتعرف على التجار وأصحاب المشاريع الزراعية والحيوانية بهدف التعاون المستقبلي".

بدورها أكدت ممثلة شركة "بلدنا" للأسمدة العضوية ابرار سلمان، مشاركة الشركة بجميع دورات المعرض.

وأضافت في تصريح للوكالة، أن "عروض الشركة تتضمن اسمدة عضوية وتمور وفسائل مختلفة"، منوهة الى ان "المشاركة بهذا المعرض تهدف الى التعريف بالشركة ومنتجاتها".

من جهته، قال ممثل شركة فامسون الصينية يوسف عبد الله في تصريح خاص لـ شفق نيوز، ان "الشركة تشارك للمرة الثانية على التوالي بهذا المعرض"، لافتا الى "الإقبال الكبير الذي لقيته الشركة في المعرض خلال العام الماضي".

واضاف، ان "الهدف من المشاركة هو نشر منتجاتها من المعدات الزراعية والاعلاف والزيوت بين الدول المشاركة في المعرض".

في السياق، ذكر ممثل شركة "اتارا" التركية متين كنكورش للوكالة، إن "عمل الشركة يتضمن تجهيز مكائن بنظام التغليف والتعليب"، مشيرا الى ان "هذه المشاركة هي الاولى للشركة في معرض بغداد الزراعي".