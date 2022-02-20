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بمشاركة 1000 رجل أعمال.. أول منتدى استثماري عراقي - ايراني في بغداد

Category: تقارير وتحليلات

Date: 2022-02-20T16:16:23+0000
بمشاركة 1000 رجل أعمال.. أول منتدى استثماري عراقي - ايراني في بغداد

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "فايننشال تريبيون" الايرانية المتخصصة بالقضايا الاقتصادية، اليوم الاحد، أن منتدى الاستثمار الإيراني العراقي الاول سيعقد في بغداد تزامناً مع معرض فرص الاستثمار ما بين 28 و31 اذار/مارس المقبل.

ونقل تقرير الصحيفة الايرانية الصادرة بالانكليزية، وتجرمته وكالة شفق نيوز، عن نائب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية علي فكري قوله، إن وزير الاقتصاد الإيراني احسان خاندوزي ونظيره العراقي علي علاوي سيشاركان في المنتدى بالاضافة الى الف رجل اعمال واقتصاد من الجانبين.

وبحسب التقرير، فأنه سيتم خلال المنتدى التعريف بالمستثمرين العراقيين ومزايا لوائح الاستثمار، كما ستتاج للمستثمرين من العراق وايران الفرصة للتلاقي والتعارف والاطلاع على أنشطتهم، بالاضافة الى مراجعة المشاريع الاستثمارية الناجحة في ايران، ودراسة السوق العراقي وفرص الاستثمار فيه.

ونقل التقرير عن فكري قوله، أنه من بين الاهداف الاخرى للمنتدى استعراض الاعمال التجارية الإيرانية القائمة على المعرفة وفرص الانتاج في ايران او العراق.

كما سيتم الاطلاع على التقنيات والمعدات والآلات الحديثة والخدمات التي يمكن للإيرانيين تقديمها للشركات العراقية وطرح المشاريع وفرص الاستثمار في البلدين.

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