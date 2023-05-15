بحضور المندلاوي والمبرقع ودرجال.. ليوث العراق يختتمون تحضيراتهم لمونديال الأرجنتين

شفق نيوز / اختتم منتخبُ الشباب العراقي، تدريباته مساء الاثنين في العاصمةِ بغداد، استعداداته للدخول في معترك نهائياتِ كأس العالم دون 20 عاماً، والمقرر انطلاقها في 20 أيار الجاري.

وحضر تدريباتُ الليلة، رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، والنائب الأول لرئيسِ مجلس النواب محسن المندلاوي، ووزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، وعُضو اتحاد الكرة محمد ناصر، فضلاً عن عددٍ من وسائل الإعلام العراقيّة والعربيّة.

وأشاد المندلاوي والمبرقع، بالإنجاز الذي تحقق للمنتخب الشبابي بالتأهل إلى نهائياتِ كأس العالم، والحُصول على المركز الثاني في نهائياتِ كأس آسيا في أوزبكستان، وذلك بعد لقائهما الجهاز التدريبيّ والإداري واللاعبين، وباركا لهم المستوياتَ العالية التي يقدمونها.

وشد الطرفان، من عزم الجهاز التدريبي والإداري واللاعبين من أجل الظهور الجيد للمنتخبِ في هذا المحفل العالمي الكبير.

وتركزت تمريناتُ الليلة على بعض الجوانب التكتيكيّة والفنية، وشارك فيها جميع اللاعبين، بينهم اللاعب الآي فاضل الذي كان يعاني من شدٍ عضلي، فضّل الجهاز الطبي على أثره إراحته لثلاثة أيام.

هذا ومن المؤمل أن يغادرَ وفد منتخبنا العاصمة بغداد متوجهاً إلى الأرجنتين فجر غدٍ الثلاثاء للمشاركةِ في نهائيات كأس العالم، حيث سيواجه المنتخب في أولى مبارياته في هذه البطولةِ منتخبَ الاوروغواي في الثاني والعشرين من هذا الشهر.