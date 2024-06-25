ايلام الفيلية.. "وجهة سياحية" تجذب العراقيين برحلة تستغرق ساعتين فقط  (صور)

شفق نيوز/ دفعت درجات الحرارة المرتفعة التي قاربت 50 درجة مئوية إلى أن تتخذ أم محمد من محافظة واسط قراراً سريعاً للسفر مع كروب سياحي إلى محافظة إيلام الإيرانية الحدودية المحاذية لقضاء بدرة وعبر منفذ زرباطية لقضاء عطلة عيد الأضحى فيها، خاصة وأن المسافة بين الحدود العراقية ومحافظة إيلام لا تستغرق أكثر من ساعتين في السيارة.

وتعد محافظة إيلام غربي إيران من الوجهات السياحية المميزة لمحبي الطبيعة، لما تمتلكه من مناطق جبلية وسهول وأنهار وشلالات رائعة، فضلاً عن تاريخ المحافظة الذي يعود إلى 10 آلاف عام.

كما تُعرف محافظة إيلام بأنها عروس زاغروس بمعالمها السياحية المتنوعة، وتعد السياحة الطبيعية المؤشر الرئيسي للسياحة في المحافظة، "لذلك كان برنامج الرحلة لا يتضمن إلا السياحة الطبيعية"، وفق ما تقول أم محمد.

تشرح أم محمد زيارتها لمحافظة إيلام لوكالة شفق نيوز، "عند وصولنا إلى منفذ مهران الإيراني كانت إيلام تنتظرنا بأجوائها الجميلة وطقسها المعتدل، وبعد الاستراحة في الفندق، بدأت رحلتنا بقصد المناطق السياحية طيلة فترة عيد الأضحى بين الجبال والمناظر الخلابة".

وتشير أم محمد إلى أن "محافظة إيلام هي الوجهة السياحية المفضلة لأهالي واسط لقربها، فلا تبعد سوى ساعتين في السيارة، كما أن أسعار الفنادق والمطاعم وحتى العلاج فيها مناسب، فضلاً عن التعامل الجيد مع السياح، لذلك هي مفضلة خاصة في هذه الأيام التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بالعراق".

ويفضل الكثير من العراقيين السفر إلى محافظة إيلام الإيرانية لقربها وجمال طبيعتها، وتسمى "إيلام الفيلية" أيضاً لأن العديد من سكانها من الكورد الفيليين الذين هاجروا إليها بعد تعرضهم للتهجير من قبل نظام البعث، بحسب أبو علي الكوردي الفيلي من محافظة إيلام، مبيناً لوكالة شفق نيوز، أن "سكان إيلام 10 ملايين نسمة، 4 ملايين منهم هم من الكورد الفيليين".

فيما يقول علي جاسم من محافظة واسط الذي يزور محافظة إيلام باستمرار، إن "محافظة إيلام يقصدها الكثير من السياح وخاصة من محافظات واسط وبغداد وديالى بسبب قربها ورخصها وجمال المدينة ووضعها الأمني المستقر، وبسبب وجود كثير من العوائل العراقية المُسفّرة من زمن النظام السابق فيها، وأهم المناطق السياحية فيها هي شلال آما وسد إيلام، ومنطقة كولم تبعد عن إيلام ساعة واحدة، ومنطقة آرغوان التي تحتوي على الأشجار الملونة الجميلة، وكذلك قلعة قيران الأثرية وهي مبنية على قمة جبل قيران، وبام إيلام وبازار إيلام المركزي وكثير من المناطق السياحية".

ويلفت جاسم خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "أشهر الفنادق في محافظة إيلام هما زاكروس وخلاش، لكن أعداد الفنادق فيها قليل، لذلك أغلب السواح يسكنون في الشقق والبيوت الصغيرة والسويت في شارع سعدي المشهور، وتتراوح الأسعار في الأيام العادية ما بين 500 ألف إلى مليون ونصف تومان، وفي أيام المناسبات ما بين 800 ألف إلى مليوني تومان، أما أسعار المواصلات فهي مناسبة".

وتجذب محافظة إيلام التي تقع على بعد 710 كلم من طهران انتباه الكثير من شركات السياحة باعتبارها واحدة من مناطق الجذب السياحي حيث تتمتع بجمال الطبيعة والأماكن التاريخية.

ويقول صاحب شركة سياحية في محافظة واسط، إن "كروب إيران إيلام يبلغ سعره 85 ألف دينار ولمدة 4 أيام، والطريق ساعتين فقط، ويشمل البرنامج، اليوم الأول الانطلاق نحو منفذ مهران ومنه إلى مدينة إيلام تبعد ساعة واحدة عن الحدود، وبعد الوصول واستلام الغرف والاستراحة، يتم تنفيذ جولة سياحية إلى كورنيش إيلام ومطعم تختة خان".

ويضيف صاحب الشركة لوكالة شفق نيوز، "أما في اليوم الثاني فيتم الذهاب إلى بازار سيد الشهداء، كما يتوفر في المدينة أطباء مع وجود مترجمة لتسهيل تعامل السياح مع السكان، وفي اليوم الثالث يتم الانطلاق إلى الشلالات وسد إيلام بحيرات، وفي اليوم الرابع وبعد تناول الإفطار تجرى جولة حرة للتسوق في سوق إيلام الكبير لشراء الهدايا والغداء، وبعدها يتم التوجه إلى أرض الوطن".

جدير بالذكر أن المعالم السياحية أثرية كانت أو طبيعية في محافظة إيلام متنوعة، أهمها ينابيع المياه المعدنية والكهوف في سلاسلها الجبلية مثل كهف "خفاش" وينبوع "قير".

ومن المعالم السياحية قلعة "إسماعيل خان" التي تقع على مرتفعات المخازن المائية وتطل على مدينة إيلام في منطقة جبلية صخرية تجعل مسار الوصول إليها صعباً جداً.

وجبل "شميكر" الذي يعتبر إحدى الوجهات الملائمة لممارسة رياضة تسلق الجبال والسياحة. حيث يقع في مدينة "شيروان" وعلى بعد 22 كلم جنوب شرق إيلام، ويبلغ ارتفاع الجبل 2578 متراً.

معلم آخر في إيلام هو جبل "اهوران"، وهو مكان فريد من نوعه لعشاق الطبيعة ومحبي المغامرة. يبلغ ارتفاعه 2120 متراً ويبدأ من وادي الصحراء في الغرب وينتهي عن المنحدرات.

أما كهف "كناتاريكه" فهو كهف ضخم في جبال "سيوان كوه" في إيلام. لا يعيش أي مخلوق في الكهف ويوجد داخله منحوتات حجرية وأعمدة وتماثيل الصواعد والهوابط الرائعة. يبلغ عمق الكهف 350 متر.

وعلى بعد 20 كلم من إيلام على طريق "شوار" يوجد متنزه يضم أشجار جميلة وضخمة يعرف باسم "تجريان" كما يوجد بجانبه واحة أخرى باسم "تنك بهشت".

كما تعد "زله زرد" أهم المناطق في ايلام، وموطن العديد من النباتات والحيوانات النادرة في البلاد. حيث يوجد بها الماعز الأليفة والبرية، الكبش، الذئاب، الثعالب والأرانب.