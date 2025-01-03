الأمم المتحدة: أكثر من 334 ألف لاجئ وطالب لجوء في العراق

شفق نيوز/ ذكر موقع "ODP" التابع لمفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة أن العراق يستضيف أكثر من 334 ألف لاجئ وطالب لجوء، 90% منهم سوريون يعيشون في إقليم كوردستان، ويضم أكثر من مليون نازح داخلياً، وإستراتيجية المفوضية تستهدف خلال الأعوام 2025-2029 تحقيق التوازن بين البرامج الإنسانية ونهج التنمية.

وبحسب التقرير الدولي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن من بين اللاجئين الـ334 ألفاً، يعيش أكثر من 70% منهم في المناطق الحضرية، في حين يقيم 30% في تسعة مخيمات للاجئين في إقليم كوردستان.

وأشار التقرير إلى أن 41% من اللاجئين هم من الأطفال أعمارهم دونال 18 سنة. وبعدما لفت إلى وجود أكثر من مليون نازح داخلياً في العراق، قال التقرير إن الأغلبية تعيش في مساكن خاصة في المناطق الحضرية أو في مستوطنات غير رسمية، في حين يعيش نحو 100 ألف شخص في 21 مخيماً للنازحين في إقليم كوردستان.

وتابع التقرير أن إستراتيجية مفوضية اللاجئين للأعوام 2025-2029، إلى تحقيق التوازن بين البرامج الإنسانية وبين التنمية، وذلك بهدف دعم الوصول الكامل والشامل للاجئين والنازحين إلى الخدمات الأساسية وخدمات الحماية عالية الجودة بالإضافة إلى الفرص والحلول الاقتصادية.

ونشر الموقع خريطة لمناطق عمليات مكاتب المفوضية في العراق، وهي تظهر التوزيع الجغرافي للمسؤوليات وتأثير جهودها في مختلف المناطق.

وقال التقرير إن إجمالي اللاجئين وطالبي اللجوء 334 ألفاً و454 لاجئاً، وغالبيتهم من سوريا (301 ألفاً و494 شخصاً)، ثم من إيران (9391 شخصاً)، ومن تركيا (8208 شخصاً)، ومن السودان (1531 شخصاً)، ومن دول أخرى (13 ألفاً و830 شخصاً).

وبحسب التقرير فإن غالبية طالبي اللجوء يتمركزون في المحافظات التالية: أربيل (أكثر من 121 ألف شخص)، ودهوك (أكثر من 40 ألف شخص)، والسليمانية (أكثر من 32 ألف شخص)، وبغداد (أكثر من 30 ألف شخص)، وكربلاء (أكثر من 3 آلاف شخص).

كما نشر الموقع جدولاً يضم أسماء المخيمات التي تضم اللاجئين.

وبالنسبة إلى النازحين داخلياً فقد لفت التقرير إلى أن عددهم مليوناً و53 ألفاً و38 شخصاً. أما أكثر المحافظات التي يتواجدون فيها فهي نينوى، ودهوك، وأربيل، والسليمانية، وكركوك، وصلاح الدين، وديالى، والأنبار، وبغداد.

وفي المقابل، قال التقرير إن العدد الإجمالي للنازحين داخلياً الذين عادوا إلى مناطقهم، هو أربعة ملايين و897 ألفاً و128 شخصاً، وقد عادوا بالشكل الأكبر، إلى نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك وبغداد وأربيل وبابل ودهوك.

ترجمة وكالة شفق نيوز