المطران وردة: المسيحيون مهددون بالفناء داخل العراق

شفق نيوز / حذر رئيس اساقفة أربيل للكلدان المطران بشار وردة، اليوم السبت، المئات من الزعماء الدينيين في مدينة بالي الاندونيسية، من الفناء الوشيك للمسيحيين في العراق في حال تواصل العنف بهذا المستوى واستمرار اضطهاد الأقليات الدينية.

وقال موقع "بيرسيكيوشين" المسيحي الذي يتخذ من فلوريدا في الولايات المتحدة مركزاً له في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز؛ إن "المطران وردة كان يتحدث خلال مشاركته في منتدى مجموعة الـ20 للأديان".

ولفت الموقع المسيحي الأمريكي إلى أن "الجماعات المتطرفة والمسؤولين الحكوميين غير المسيحيين، يمارسون الكثير من أعمال العنف والقمع، ما يجبر غالبية المسيحيين على ممارسة عباداتهم الدينية بشكل سري".

ونقل التقرير عن المطران وردة قوله إن هناك "أزمة عنف جوهرية في الإسلام، لم يعد بالإمكان تجاهلها".

واعتبر وردة أن "أزمة العنف هذه "تواصل تأثيرها على الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا وما وراءها".

وختم تقرير الموقع المسيحي بالقول انه "من دون تغيير في الثقافة العامة القائمة في العراق، فان الخطر على اصحاب الايمان المسيحي في العراق، سيستمر في جعل اعدادهم تتضاءل"