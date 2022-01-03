الف يورو من ليتوانيا لكل مهاجر عراقي وافق على المغادرة

شفق نيوز/ ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية أن المجموعة الأكبر من المهاجرين التي تمكنت من اختراق الحدود الليتوانية-البيلاروسية خلال ذروة موجات المهاجرين، قد تمت اعادتها الى العراق، مشيرة الى ان حكومة ليتوانيا قدمت ألف يورو لكل مهاجر منهم لتشجيعه على المغادرة.

وبحسب تقرير القناة الأوروبية الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ فان 98 عراقيا عرض على كل واحد منهم ألف يورو لمرة واحدة، ليستقلوا رحلات العودة الجوية، وان وزارة الداخلية الليتوانية، أكدت ان كل هؤلاء قبلوا العرض الليتواني بشكل طوعي.

ونقل التقرير عن وزير الداخلية الليتوانية آجني بيلوتيت قولها "قدرنا كم سيكلفنا كل مهاجر. التكلفة الأساسية لتوطين مهاجر واحد هو 11 ألف يورو سنويا. من الواضح انها اكثر ربحا لنا أن نقدم عرضا، ونشتري تذكرة سفر، او نرتب رحلة جوية، وبالتالي، تصبح أمامنا تحديات ومشكلات اقل".

وأشار التقرير الى انه منذ بدء الأزمة المتعلقة بالمهاجرين، فإن حكومة فيلنيوس أبعدت أكثر من 500 مهاجر وصلوا الى البلاد عبر بيلاروسيا. وما زال هناك أكثر من 3 آلاف مهاجر في مراكز إيواء ليتوانية.

وقال رئيس لجنة حقوق الانسان في برلمان ليتوانيا توماس راسكيفيسيوس "إننا بحاجة الى البدء بالتفكير ماذا سنفعل عندما تنتهي فترة الإيواء في المراكز. سنتحدث عن دمجهم. وبخلاف ذلك، فإنهم سيحاولون الوصول الى دول اوروبية اخرى".

واتهمت بولندا وليتوانيا وتبعهما الاتحاد الاوروبية والولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية حكومة الكسندر لوكاشينكو، باستغلال ورقة المهاجرين من اجل تحقيق مكاسب سياسية. أما مينسك وموسكو، فإنهما تتهمان أوروبا بتحمل مسؤولية الأزمة والحال الذي ألمَّ بالمهاجرين.

وبحسب الصليب الأحمر البيلاروسي، فإن هناك نحو 600 اجنبي يأملون بالوصول إلى الاتحاد الاوروبية في مركز احتجاز بالقرب من الحدود.

ترجمة: وكالة شفق نيوز