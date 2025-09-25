السليمانية تحتضن ملتقى الدراسات الكوردية بمشاركة دولية (صور)

شفق نيوز- السليمانية

انطلقت يوم الخميس، في الجامعة الأمريكية بمحافظة السليمانية، فعاليات ملتقى الدراسات الكوردية (KSF) الذي ينظمه مركز كشكول، بحضور محافظ السليمانية هافال أبو بكر، وعدد من الشخصيات الأكاديمية والفنية والثقافية.

وقالت المتحدثة باسم الملتقى بيام جليل، لوكالة شفق نيوز، إن "الملتقى يسعى إلى استكشاف آفاق جديدة للبحث والنقاش، ويتيح فرصة أمام الأكاديميين والفنانين لطرح رؤاهم حول قضايا تمس المجتمع والثقافة والهوية".

وأضافت، أن "مركز كشكول في الجامعة الأمريكية يعمل على جعل الملتقى مساحة مستمرة للتواصل بين الباحثين المحليين والدوليين، بما يعزز من دور السليمانية كحاضنة للحوار والإبداع والمعرفة".

وأكدت أنه شارك في الملتقى هذا العام عدد من الأسماء البارزة، بينهم البروفيسور مارتن فان بروينسين من أبرز الخبراء في الدراسات الكوردية، إلى جانب باحثين وأكاديميين وفنانين محليين ودوليين.

وأشارت إلى أن الملتقى يتضمن معارض فنية لأعمال معاصرة في الرسم والتصوير الفوتوغرافي، إلى جانب عروض موسيقية وأمسيات أدبية وقراءات شعرية، إضافة إلى جلسات حوارية حول قضايا السياسة والتاريخ والهوية.

ويستمر الملتقى لثلاثة أيام من 25 ولغاية 27 أيلول/سبتمبر 2025، حيث تفتح فعالياته أبوابها للجمهور عبر التسجيل المسبق، من الساعة الـ 9:30 صباحاً حتى الخامسة مساءً.

ويُعد هذا الملتقى منصة سنوية للحوار والبحث والتبادل الثقافي حول التاريخ والمجتمع والفنون الكوردية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والفنانين والخبراء الدوليين. ويتضمن البرنامج جلسات أكاديمية، معارض فنية، وعروضاً حية تهدف إلى خلق فضاء للتفاعل النقدي، إلى جانب مناقشة قضايا الهوية والحكم والحفاظ على التراث والإنتاج الثقافي في المنطقة وخارجها.