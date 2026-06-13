مشاجرة داخل محطة وقود تطيح بصانع محتوى في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم السبت، بتوقيف صانع المحتوى "رائد الحلاق"، على خلفية حادثة وقعت داخل محطة تعبئة وقود الشورجة الحكومية في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشادة كلامية تطورت إلى احتكاك داخل المحطة، بعد قيام الحلاق بتصوير مقطع فيديو وثّق فيه رفض أحد العاملين التحدث معه بشأن تزويد مركبته بالوقود، ما أدى إلى تدخل عناصر من شرطة حماية المحطة.

وأضاف المصدر، أن الحادثة تطورت لاحقاً إلى اشتباك لفظي وجسدي، قبل أن تتدخل قوة أمنية وتقوم بتوقيف صانع المحتوى واقتياده إلى المركز الأمني المختص، للتحقيق في ملابسات الواقعة.

وأشار إلى أن الإجراءات القانونية اتُخذت بحقه لحين استكمال التحقيق، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول طبيعة الشكوى أو الأطراف الأخرى المتورطة في الحادثة.

ووجه محافظ كركوك رئيس اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة محمد سمعان آغا، في وقت سابق من اليوم السبت، بالتحقيق في حادث اعتداء احد عناصر الأمن على مواطن داخل احدى محطات الوقود في المحافظة.