4 إصابات بينهم طفل وسيدة بهجوم مسلح على طريق السويداء – دمشق

شفق نيوز– درعا

تعرضت سيارة مدنية وحافلة ركاب كانتا تسيران من السويداء باتجاه دمشق عبر ممر بصرى، لإطلاق نار بالأسلحة الخفيفة من قبل مجهولين قرب بلدة كحيل جنوب شرق ريف درعا، اليوم الأحد.

وأكد مراسل وكالة شفق نيوز أن الهجوم أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفل وسيدة، بالإضافة إلى أضرار لحقت بالمركبتين المستهدفتين، فيما لم تتوفر حتى الآن أي معلومات حول هوية المنفذين أو دوافعهم.

ويوم الجمعة الماضي، قتلت امرأة متأثرة بجراحها جراء هجوم مسلح على سيارتين مدنيتين،في منطقة الكحيل بريف درعا أثناء عبورهما من السويداء باتجاه دمشق.

وأفاد المصدر أمني أن الاستهداف أدى إلى أضرار مادية في السيارتين دون وقوع إصابات أخرى بين الركاب.