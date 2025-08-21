21 دولة أجنبية تبدي رفضها للخطة الإسرائيلية بشأن ضم الضفة

شفق نيوز – متابعة

أعربت 21 دولة من بينها المملكة المتحدة وفرنسا، يوم الخميس، عن رفضها لخطة الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين.

وذكرت الدول الموقعة على بيان الرفض، وبينها 18 دولة أوروبية إضافة إلى كندا واليابان وأستراليا، إنها تدين القرار وتطالب بإلغائه فوراً.

ويأتي الموقف بعد إعلان إسرائيل أمس الأربعاء، موافقتها على بناء 3400 وحدة استيطانية شرق القدس، وهي خطوة من شأنها فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ما يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة.

كما استدعت بريطانيا، سفيرة إسرائيل في لندن، احتجاجاً على الخطة التي أثارت تنديداً واسعاً على المستوى الدولي.