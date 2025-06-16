إيران.. مقتل 8 عناصر أمنيين وقادتها يهددون إسرائيل برد "أكثر إيلاماً"

شفق نيوز/ أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، يوم الاثنين، بمقتل 8 عناصر أمنيين بهجوم إسرائيلي على مدينة خمين الإيرانية، فيما هدد قادة إيران بتوجيه ضربات "أكثر إيلاماً" لإسرائيل.

وقالت الوكالة، في خبر عاجل إن 6 من عناصر الحرس الثوري و2 من عناصر البسيج قضوا في هجوم صاروخي على مدينة خمين، بمحافظة مركزي في إيران.

في حين نقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية للأنباء، عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قوله إنه "إذا لم تكبح أمريكا جماح النظام الصهيوني فإننا سنضطر إلى فعل أكثر إيلاماً".

وجاء التحذير خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وسلطان عُمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين.

من جانبه أكد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني العميد أحمد وحيدي، إن طهران مستعدة لحرب طويلة وشاملة، مشيراً إلى إدخال "ابتكارات جديدة" إلى الميدان قريباً.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لوكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم "درسنا جميع الاحتمالات، وأعددنا أنفسنا لأي ظروف في الحرب".

وسخر من الأنباء الإسرائيلية المتداولة بشأن تقليص مخزون الصواريخ الإيرانية، قائلًا إن "طهران لم توظف قدراتها الصاروخية إستراتيجياً بشكل كافٍ بعد".

وأشار إلى أن إيران تعتزم إدخال معداتها الحديثة إلى الميدان، متى ما رأت ذلك مناسباً، لافتاً إلى إمكانية الاستعانة بصواريخ جديدة.

وواصل: "لا نخشى إطالة أمد الحرب، وفي الأيام المقبلة سيشهد العالم ما تقدمه إيران من ابتكارات في الميدان".

واختتم: "أيدينا مفتوحة لإضعاف الكيان الصهيوني، وفي المستقبل القريب سيرى الجميع ما هي القدرات والقوة التي تمتلكها القوات المسلحة الإيرانية في مختلف المجالات".

في حين أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأبناء، يوم الاثنين، بإسقاط ثلاث طائرات إسرائيليات مسيرة، بمحافظة همدان غربي إيران.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية، أنه تم إسقاط ثلاث طائرات مسيّرة معادية في عملية دقيقة نفذتها أجهزة الأمن بالتعاون مع وحدات الدفاع الجوي في محيط مدينة ملاير بمحافظة همدان، غرب البلاد.

وأفادت الوكالة بأن الطائرات المسيرة كانت تحاول تنفيذ أعمال تخريبية وبث الفوضى في المناطق الريفية القريبة من المدينة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مواقع متعددة داخل إيران، من بينها منشآت مدنية ومرافق خدمية منها مستشفى، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وإصابات بين المدنيين.

وقال التلفزيون الإيراني إن الطيران الإسرائيلي قصف منطقة ورش صناعية قرب مستشفى فارابي بمحافظة كرمنشاه غربي إيران. وأدى القصف إلى تضرر البنية التحتية للمستشفى، لا سيما قسم العناية المركزة، ما تسبب في إصابة عدد من المرضى وتحطم النوافذ والمعدات الطبية داخل المبنى.

وذكرت وكالة "فارس نيوز" أن إحدى الغارات استهدفت مبنى الدفاع المدني التابع لبلدية مدينة موسيان في محافظة دهلران جنوب غربي البلاد، وهو الموقع ذاته الذي تعرّض لقصف سابق. ولم تُعلن السلطات حتى الآن عن حصيلة دقيقة لعدد الضحايا أو حجم الأضرار.