إيران توجه رسالة إلى قمة الدوحة: قاطعوا إسرائيل

شفق نيوز- طهران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الاثنين، أن إسرائيل لا تعترف بالقوانين الدولية وتعتدي على دول المنطقة، داعياً الدول العربية والإسلامية إلى قطع علاقاتها مع تل أبيب.

جاء ذلك قبيل انعقاد قمة طارئة في قطر لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الأسبوع الماضي مسؤولين من حركة حماس في الدوحة.

ويأتي الاجتماع على وقع إدانة دولية واسعة النطاق للهجوم الإسرائيلي، لا سيما من الدول العربية والولايات المتحدة الداعم الرئيس لإسرائيل، في مسعى لاتخاذ موقف جماعي.

في هذا الصدد، قال بزشيكان، إن "إسرائيل لا تعترف بأي إطار قانوني دولي ولا تحترم القوانين"، مشيرا إلى أنها "اعتدت على عدد من الدول الإسلامية في المنطقة".

وأضاف أن إسرائيل "تفعل ما تشاء بدعم من الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية"، محذرا من أن استمرار هذا الدعم يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الاثنين، أن زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة تحمل رسالة تضامن واضحة من الشعب الإيراني، مفادها وقوف طهران إلى جانب قطر والدول الإسلامية كافة في مواجهة الممارسات الإسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وكتب عراقجي في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "جئت إلى الدوحة برسالة واضحة من الشعب الإيراني بأنّ إيران تقف إلى جانب قطر وجميع الإخوة والأخوات المسلمين ضد الآفة التي تروّع المنطقة".

وأرفق الوزير منشوره بصورة جمعته مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال لقائهما في الدوحة.