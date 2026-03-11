إيران تهدد البنوك الإسرائيلية والأميركية في المنطقة وتستهدف قواعد في أربيل

شفق نيوز- طهران

هدد الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، باستهداف البنوك والمؤسسات الاقتصادية الإسرائيلية والأميركية في المنطقة، مؤكدا استهدافه عدد من القواعد في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، إن "الكيان الصهيوني استهدف الليلة الماضية أحد البنوك الإيرانية"، مبيناً أن "استهداف البنك يمنحنا الحق في الرد على مؤسسات اقتصادية إسرائيلية وأميركية في المنطقة".

ودعا المتحدث المواطنين في دول المنطقة إلى "الابتعاد مسافة كيلومتر واحد عن فروع البنوك والمصارف"، مؤكداً: "على الأميركيين انتظار ردنا الحاسم والمماثل"، في إشارة إلى تصعيد محتمل ضد أهداف اقتصادية.

إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان آخر، استهدافه قواعد أميركية وإسرائيلية في أربيل، والأسطول الأميركي الخامس، وبئير يعكوف بتل أبيب ضمن الموجة 37 من عملية (الوعد الصادق 4)".

وكانت الدفاعات الجوية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اعترضت مساء أمس الثلاثاء، طائرة مسيّرة وأسقطتها قرب مطار المدينة.