إيران: الترويكا لم تلتزم بتعهداتها وما حصل في اليمن جريمة حرب

شفق نيوز- طهران

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الثلاثاء، أن الترويكا الأوروبية لم تلتزم بتعهداتها بشأن الإتفاق النووي، مبينة أن ما حصل في اليمن يعد "جريمة حرب".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الترويكا الأوروبية قامت بتفعيل "آلية الزناد" استجابة للطلب الأمريكي والصهيوني"، مبينا أن "الترويكا الأوروبية لم تلتزم بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي وليس لديها أي أهلية قانونية لاتهام إيران بعدم التزام الاتفاق".

وبحسب بقائي، فن "تمديد الاتفاق النووي من صلاحيات مجلس الأمن الدولي ونقوم بما يخدم مصالح بلادنا"، لافتا إلى أن "فرض شروط مسبقة على المحادثات يعكس عدم الجدية وعدم وجود نوايا حسنة تجاه العملية الدبلوماسية".

وحول ما يجري في اليمن، أوضح، قائلا: "اغتيال الكيان الإسرائيلي رئيس الحكومة اليمني وعدداً من وزرائه هي جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة".

وشنت إسرائيل ضربات كبيرة وواسعة على العاصمة اليمنية صنعاء، في 28 آب أغسطس الماضي، أدت إلى مقتل رئيس حكومة حركة أنصار الله (الحوثيون) وعدد من الوزراء أيضاً، فيما توعدت الجماعة إسرائيل بالرد بـ"ضربات نوعية وقاسية".