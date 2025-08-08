أول فيديو لاستجواب مفتي سوريا السابق وشخصيات رفيعة في عهد الأسد

شفق نيوز– دمشق

نشرت وزارة العدل السورية، مقطع فيديو يوثق أول استجواب لمفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون، واللواء السابق في الجيش إبراهيم حويجة، ووزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم الشعار، والعميد عاطف نجيب، بتهم تتعلق بالقتل العمد وارتكاب أعمال التعذيب، والموت الناجم عنه، والتحريض على إثارة الحرب الأهلية، إضافة إلى الاشتراك والتدخل في جرائم قتل.

ووفق الوزارة، تم توقيف حسون في مارس/آذار 2025 بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النائب العام، وذلك في مطار دمشق الدولي قبيل مغادرته البلاد، ويعرف بلقب "مفتي البراميل".

أما إبراهيم حويجة، وهو لواء في الجيش السوري وأحد كبار ضباط الأمن، فقد اعتقلته قوات الأمن السورية في السادس من مارس/آذار 2025.

وينحدر حويجة من ناحية عين شقاق في منطقة جبلة بمحافظة اللاذقية، ويرتبط اسمه بقمع انتفاضة حماة عام 1982، وبتورطه في عمليات تصفية استهدفت معارضين، أبرزها اغتيال الزعيم اللبناني كمال جنبلاط عام 1977، بحسب التحقيقات اللبنانية التي أشارت إلى أن مكتب المخابرات السورية في بيروت، الذي كان يقوده حينها، نفذ الاغتيال بالتنسيق مع اللواء محمد الخولي.

أما محمد إبراهيم الشعار، الذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة عادل سفر عقب اندلاع الثورة السورية، سلم نفسه للسلطات في الرابع من فبراير/شباط 2025، وتتهمه المعارضة بالمشاركة في مجازر عدة، منها سجن صيدنايا عام 2008، وباب التبانة في لبنان عام 1986، إضافة إلى قمع الاحتجاجات وتعذيب المعتقلين.

أما عاطف نجيب، العميد وضابط الأمن السياسي السابق في مدينة درعا وابن خالة الرئيس السابق بشار الأسد، فقد عُرف بدوره في أحداث عام 2011 حين أمر باعتقال وتعذيب أطفال من المحافظة، ما أدى إلى اقتلاع أظافرهم ومقتلهم.