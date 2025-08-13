وفيات وحالات عمى بتسمم كحولي في الكويت

شفق نيوز- الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، يوم الأربعاء، عن استقبال 63 حالة تسمم كحولي، تسببت بوفاة 13 شخصاً منهم، وإصابة 21 بحالة عمى.

وأشارت الوزارة، بحسب وسائل إعلام كويتية، إلى أن "حالات التسمم ناتجة عن تناول مشروبات ملوثة بمادة الميثانول".

وأكدت أن "كوادرها تعمل بتنسيق فوري ومستمر بين المستشفيات ومركز الكويت لمراقبة السموم، وبالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات المعنية في البلاد".

وأوضحت الوزارة أن "الحالات تنوعت في شدة الأعراض، إذ استدعى الأمر إدخال عدد منها إلى أقسام العناية المركزة، حيث تطلبت 31 حالة استخدام أجهزة التنفس الصناعي، فيما استدعت 51 حالة جلسات غسيل كلوي عاجلة، كما سُجلت 21 حالة إصابة بعمى دائم أو ضعف بالبصر"، مبينة أن "الإصابات أسفرت حتى الآن عن 13 حالة وفاة، جميعها من جنسيات آسيوية".