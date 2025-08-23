وفد سوري يصل بغداد لبحث التعاون بمجال مكافحة الحرائق

شفق نيوز- دمشق

أفاد مصدر في السفارة العراقية بدمشق، مساء يوم السبت، أن وفدًا من وزارة الطوارئ والكوارث السورية وصل إلى العاصمة بغداد، لبحث سبل التعاون بمجال مكافحة الحرائق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الزيارة تأتي في إطار شكر الحكومة السورية لوزارة الداخلية وإدارة الدفاع المدني العراقية، على الجهود التي بذلت في المشاركة بإخماد الحرائق التي اندلعت مؤخرًا في منطقة الساحل السوري".

وأضاف أن "الوفد يترأسه معاون وزير الطوارئ والكوارث منير مصطفى، ويرافقه عدد من المختصين في مجال الاستجابة للكوارث".

وأشار إلى أن "مصطفى سيجري لقاءات مع مسؤولي إدارة الدفاع المدني العراقي ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الحرائق".

ولفت المصدر إلى أن "زيارة الوفد إلى بغداد تأتي بعد زيارة مماثلة إلى لبنان لشكرها على دعمها في مواجهة الحرائق، على أن تتبعها زيارة أخرى إلى قطر للغرض ذاته، ضمن جولة تشمل الدول التي أسهمت في تقديم المساعدة".

يذكر أن حرائقا اندلعت في تموز/ يوليو 2025 في الساحل السوري، والتهمت آلاف الهكتارات من الغابات وأراضي جبل التركمان.

واستجابت الحكومة العراقية سريعًا، فأرسلت عبر وزارة الداخلية 20 فريق إطفاء مجهزًا مع سيارات إطفاء وصهاريج مياه إلى اللاذقية عبر معبر البوكمال، حيث انضمت الفرق العراقية إلى جهود محلية وإقليمية من لبنان وتركيا والأردن لمكافحة الحرائق.