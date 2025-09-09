وفد روسي رفيع يجتمع مع الشرع في دمشق

شفق نيوز- دمشق

أفادت الرئاسة السورية، يوم الثلاثاء، بأن الرئيس احمد الشرع اجتمع مع وفد روسي رفيع المستوى في العاصمة دمشق.

وقالت في بيان، إن الشرع استقبل، اليوم، في قصر الشعب بدمشق، وفداً روسياً رفيع المستوى برئاسة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس وزراء روسيا، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني.

وأكدت الرئاسة السورية أنه، جرت مشاورات حول سُبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين.

وفي وقت سابق اليوم، وصلت طائرة روسية إلى مطار دمشق الدولي، على متنها وفد رفيع المستوى قادم من موسكو، في زيارة مفاجئة وغير معلن عنها مسبقًا.

وضم الوفد الروسي يضم مسؤولين عسكريين وسياسيين بارزين، في خطوة تعكس اهتمام موسكو بتعزيز حضورها في سوريا، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، والتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد مواقع عسكرية سورية خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي بداية اللقاءات بين البلدين، شارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر ثنائي مع ألكساندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، في قصر الشعب بدمشق، وذلك تمهيدًا للمباحثات الموسعة التي تلتها بحضور كبار المسؤولين، حيث جرت مناقشة ملفات التعاون في مجالات الدفاع والاقتصاد والطاقة، إلى جانب خطط تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين .