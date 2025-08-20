وزير الخارجية اللبناني: قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجعة فيه

شفق نيوز- بيروت

أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، يوم الأربعاء، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة "لا رجعة فيه"، واصفاً قرار الحكومة حول تسليم سلاح حزب الله بـ "التاريخي".

وقال رجي، في مقابلة مع قناة "العربية/الحدث"، إن "لبنان مر بعقود من احتلال وهيمنة تيارات لا تمت له بصلة"، معتبراً أن "حزب الله يتاجر بالطائفة الشيعية، ويصادر قرارها".

أما عن الخطة التي كلف الجيش بإعدادها لتنفيذ القرار الحكومي بحصر السلاح، أوضح رجي أن الجيش قد يطلب مهلة إضافية لأسبوعين لتقديمها، إلا أنه أكد أنها ستقدم خلال أيلول/ سبتمبر 2025.

ولفت إلى أن الحكومة طلبت من المبعوث الأمريكي توم باراك أن يلزم إسرائيل بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أبرم في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد عام من المواجهات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية.

وعن الجدل الذي حصل حول تعليقات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، ورده عليها، قال رجي: "لم أقابل لاريجاني بسبب هجوم قياداته على بلادنا".

كما أكد أن الحكومة والمسؤولين أبلغوا الإيرانيين "مراراً برفض التدخل بالشؤون اللبنانية".

ورأى وزير الخارجية اللبناني أن قيادات لبنان السابقة أبعدته عن محيطه العربي، لكن السلطة الحالية أعادته إلى الساحة العربية والدولية، معرباً عن أمله أن ينضم جميع الفرقاء إلى مشروع الدولة.