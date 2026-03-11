هجوم يشعل حريقاً في سفينة شحن أثناء عبورها مضيق هرمز

شفق نيوز- لندن

أفادت هيئة البحرية البريطانية، يوم الأربعاء، بتعرض سفينة شحن لهجوم بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وذكرت الهيئة البحرية، في بيان لها، أن "السفينة أطلقت نداء استغاثة بعد الحادث، فيما بدأ أفراد الطاقم عملية إخلاء السفينة كإجراء احترازي".

وأضاف البيان، أن "الحادث وقع في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، حيث تمر نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية".

وكانت القيادة المركزية الأميركية، أعلنت أمس الثلاثاء، تدمير 16 سفينة إيرانية مخصصة لزرع الألغام بالقرب من مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهد في وقت سابق، بالقضاء على أي قارب أو سفينة تحاول زرع ألغام في مضيق هرمز.

ويأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها الثاني، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.