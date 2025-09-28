أنقرة تعلن مقتل وإصابة 10 من عناصر "داعش" شمالي سوريا

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت الحكومة التركية، مساء اليوم الأحد، مقتل وإصابة عشرة عناصر من تنظيم "داعش" واعتقال أربعة آخرين شمالي سوريا، خلال عملية أمنية نفذتها قواتها بالتنسيق مع الأمن السوري.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في منشور له على منصة "إكس"، إن "القوات التركية نفذت العملية بالتنسيق مع الاستخبارات التركية، وقوات الأمن السورية، لمطاردة خلية مكونة من 14 شخصاً ينتمون لتنظيم داعش، في مدينة أطمة بريف إدلب شمالي سوريا".

وأضاف، ان العملية أسفرت عن "مقتل 8 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، مع إلقاء القبض على 4 من عناصر الخلية".

وكانت مصادر في وزارة الدفاع التركية، قد أكدت يوم 24 نيسان/ أبريل الماضي، الاتفاق مع الحكومة الجديدة في دمشق على إنشاء مركز عمليات مشترك.

ونقلت وسائل إعلام تركية منها صحيفة "زمان" في وقت سابق، عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، قولها، إن "الموارد والإمكانات في سوريا تعود ملكيتها للسوريين، وفي هذا السياق، تتم متابعة مسألة تسليم سد تشرين إلى الحكومة السورية الجديدة عن كثب".

وأضافت المصادر "بناءً على طلبات الحكومة السورية الجديدة، والتفاهمات التي تم التوصل إليها مع الدول المعنية، تم الاتفاق على إنشاء مركز عمليات مشترك".