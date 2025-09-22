نتنياهو يتوعد بـ"تدمير محور إيران": العام المقبل سيكون تاريخياً لإسرائيل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، بـ"تدمير محور إيران" خلال الفترة المقبلة، وذلك عشية السنة العبرية الجديدة.

جاء ذلك خلال حفل في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، بمناسبة السنة العبرية الجديدة التي تبدأ مساء الاثنين.

وكتب نتنياهو على منصة "أكس"، قائلاً إن "نحن في خضم صراع نتغلب فيه على أعدائنا، ونحتاج إلى تدمير المحور الإيراني، وهذا في متناول أيدينا.. هذا ما ينتظرنا في العام المقبل، الذي قد يكون عاماً تاريخياً لأمن إسرائيل" في إشارة إلى العام العبري الجديد، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف: "أود التأكيد مجدداً أننا عازمون على تحقيق جميع أهداف حربنا، ليس فقط في غزة واستكمال القضاء على حماس وإطلاق سراح رهائننا، ولكن أيضاً في ساحات أخرى، ولفتح فرص الأمن والنصر والسلام".

وفي 13 حزيران/ يونيو الماضي، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، وردت عليه طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2023 شنت إسرائيل عدواناً على لبنان حولته في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من أربعة آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفاً آخرين.

ورغم التوصل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 276 قتيلاً و613 جريحاً، وفق بيانات رسمية.