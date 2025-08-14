نتنياهو لجنود الحريديم: أنتم تنفذون وصية مقدسة لضمان خلود إسرائيل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، لمجموعة من جنود الحريديم، أنه لا يوجد تعارض بين التوراة والخدمة العسكرية.

وقال نتنياهو، لجنود من الحريديم إنه "لا يوجد تعارض بين التوراة والخدمة وأنتم تنفذون وصية مقدسة وهي ضمان خلود إسرائيل".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالقول: "نحن في معركة لا تتوقف للدفاع عن إسرائيل".

في حين كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بحث مع قائد الأركان وقادة الجيش أسس خطة السيطرة على مدينة غزة.

وبينت الصحيفة أن اجتماع كاتس مع قائد الأركان يأتي تمهيدا للتصديق يوم الأحد على خطة السيطرة على مدينة غزة.