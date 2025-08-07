نتنياهو: لا ننوي البقاء في غزة و"قوات عربية" ستدير القطاع

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، أن إسرائيل تعتزم فرض سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة، على أن يتم تسليمه لاحقاً إلى قوات عربية تتولى إدارته بصورة وصفها بـ"السليمة".

وقال نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، الأميركية، إنه "يخطط لفرض طوق أمني على القطاع"، مشيراً إلى أن "بلاده لا ترغب في البقاء هناك كجهة حاكمة"، دون أن يحدد هوية القوة التي ستتسلم إدارة غزة، أو ما إذا كانت محلية أم خارجية.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الأمني الإسرائيلي اجتماعاً في وقت لاحق من اليوم لبحث إمكانية توسيع العمليات العسكرية في القطاع، وسط توقعات بمناقشة خطة عسكرية موسعة للسيطرة على المناطق الخارجة عن نفوذ الجيش الإسرائيلي، بحسب ما أفاد به مسؤول إسرائيلي رفض الكشف عن هويته.

وأشار المسؤول إلى أن "الخطة ستنفذ بشكل تدريجي لزيادة الضغط على حركة حماس"، مرجحاً أن "يصدر المجلس قراره بهذا الشأن عقب مداولات مطوّلة".

ويأتي ذلك، فيما تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ ما يقرب من 22 شهراً، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتشريد غالبية سكان القطاع، وتدمير واسع للبنية التحتية، إضافة إلى تفاقم أزمة الجوع بشكل غير مسبوق.