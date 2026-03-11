مكتب السيستاني في لبنان يطلق مبادرة لعلاج النازحين المتعففين

شفق نيوز- بيروت

أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في لبنان، يوم الأربعاء، إطلاق مبادرة إنسانية تهدف إلى المساهمة في التخفيف من الأعباء الصحية التي يواجهها العديد من المرضى من العائلات النازحة والمتعففة في مختلف المناطق اللبنانية.

وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المبادرة تأتي عبر دعم جزء من تكاليف الأعمال الطبية التي تُجرى داخل المستشفيات.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في تغطية جزء من تكاليف الأعمال الطبية للحالات المستحقة من المرضى النازحين المتعففين، وفق ضوابط ومعايير محددة وبعد دراسة كل حالة على حدة، ولا سيما في الحالات التي لا تتوافر فيها جهات ضامنة، أو عندما يكون الفارق المالي المتبقي بعد مساهمة الجهات الضامنة كبيرًا ويصعب على المريض النازح تحمّله.

وأشار المكتب، إلى "تخصيص نموذج إلكتروني لاستقبال الطلبات وتنظيم عملية تقديمها بما يسهّل دراسة الحالات، حيث يمكن للراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة تعبئة الاستمارة عبر الرابط المخصص لذلك".