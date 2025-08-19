مقتل عنصري أمن بهجوم مسلح في مدينة طرطوس السورية

شفق نيوز- دمشق

أفاد مصدر أمني سوري، يوم الثلاثاء، بمقتل عنصرين من جهاز الأمن في مدينة طرطوس، من قبل مسحلين مجهولين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن المصدر قوله إن "إحدى دوريات الأمن الداخلي في مدينة طرطوس اشتبهت بسيارة مشبوهة مركونة بجانب الطريق، وبعد محاولة تفتيشها، قام أحد الأشخاص داخلها بإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه عناصر الأمن، ما أدى إلى مقتل عنصرين".

وأضاف أن "المسلحين المجهولين الذين كانوا في السيارة لاذوا بالفرار، والجهات المختصة تعمل على ملاحقة السيارة وتحديد هوية الفاعلين لإلقاء القبض عليهم".