مفاوضات طهران وواشنطن.. رسالة من ترمب وكوشنر سينضم لـ"لقاء الجمعة"

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع أكسيوس، اليوم الاثنين، بأن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، أكد أن الرئيس دونالد ترمب، لا يريد لإيران أن تمتلك قنبلة نووية، فيما بين ان جاريد كوشنر سينضم لـ"اجتماع الجمعة".

ونقل الموقع الأميركي عن الوزير هيغسيث قوله إن "الرئيس ترمب قال إن إيران لن تمتلك قنبلة نووية أبدا".

ولفت الموقع إلى أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعتزمان الاجتماع في إسطنبول يوم الجمعة لمناقشة اتفاق نووي محتمل وقضايا أخرى.

ونقل أكسيوس عن المسؤول الأميركي قوله إن "جاريد كوشنر سينضم إلى المفاوضات بين ويتكوف وعراقجي في اسطنبول"، مؤكداً أن "اجتماع اسطنبول سيركز على محاولة بلورة صفقة شاملة تمنع اندلاع حرب".

ولفت المسؤول الأميركي إلى أن "إدارة ترمب تأمل أن تكون إيران مستعدة في الاجتماع لتقديم التنازلات اللازمة".

وأضاف المسؤول ان "الرئيس ترمب يدعو إلى إبرام اتفاق، والهدف من الاجتماع هو سماع ما الذي سيقولانه".

وذكر مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق أن طهران تدرس شروط استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة قريبا، وذلك بعد أن أبدى الجانبان استعدادهما لإحياء الدبلوماسية بشأن الخلاف النووي المستمر منذ فترة طويلة، مما بدد المخاوف من اندلاع حرب جديدة في المنطقة.