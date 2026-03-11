مع تصاعد الحرب.. نزوح نحو 760 ألف شخص في لبنان

شفق نيوز- بيروت

سجلت السلطات اللبنانية، يوم الأربعاء، نزوح نحو 760 ألف شخص منذ بدء الحرب بين حزب الله وإسرائيل، وذلك مع تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية بعد إصدار إنذارات إخلاء جديدة.

وأوردت وحدة إدارة الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية في تقريرها اليومي أن "عدد النازحين المسجلين ذاتيا منذ 2 آذار/ مارس بلغ 759 ألفا و300 نازح، بينهم أكثر من 122 ألف شخص في مراكز إيواء رسمية تشرف عليها الحكومة".

وحوّلت السلطات مدارس ومرافق عامة إلى مراكز إيواء للنازحين، على غرار المدينة الرياضية لبيروت.

ووصلت فاطمة شحادة (35 عاما) سيرا مع أطفالها الأربعة من منزلها في الضاحية الجنوبية إلى المدينة الرياضية، هربا من القصف، بعدما قضت ليلة في العراء مع طفل رضيع.

وقالت شحادة، بحسب وكالة فرانس برس: "لا شيء للأكل هنا سوى المعلبات، أريد أن أعود إلى منزلي، لا نستطيع التحمل، نريد أن نستحم، كيف أحمم أبنائي هنا؟".

وقسّمت المدينة الرياضية إلى أقسام "تضم خياما تأوي ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف نازح"، وفق ما أفاد رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان وكالة فرانس برس.

ومن بين النازحين أيضا الأم لثلاثة أطفال ملاك جابر (35 عاما) النازحة من جنوب لبنان. وقالت "بقينا 3 أيام نائمين تحت جسر"، مضيفة "نحن من النبطية، بيتي دمّر أول من أمس، وإن عدت الآن لا أعرف أين نعيش، حياتنا ستبدأ من الصفر".

و أحصت وزارة الصحة، أمس الأول الإثنين، 486 قتيلا وأكثر من 1300 جريح من جراء الغارات الإسرائيلية في لبنان، فيما قتل 15 من مسعفي الهيئة الصحية التابعة لحزب الله بغارات اسرائيلية منذ بدء الحرب.

وأخلت قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، أمس ، سكان بلدة علما الشعب ذات الغالبية المسيحية والواقعة على الحدود مع إسرائيل بعدما كانوا أصروا على البقاء رغم دعوات إخلاء وجهها الجيش الإسرائيلي.